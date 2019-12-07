"Я в цьому готовий стояти поруч із ним", - Вакарчук підтримав бажання Зеленського "відстояти мир на українських умовах" на переговорах у Парижі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

"Сьогодні наше завдання - не політизувати процес "Нормандії", а ще раз сказати президенту, що ми підтримуємо його бажання відстояти мир на українських умовах. Я в цьому готовий стояти поруч із ним. І весь український народ готовий стояти поруч із ним", - сказав Вакарчук.

За його словами, українці зрозуміють лише ту позицію, яка дійсно відповідатиме інтересам України.

Він підкреслив, що насамперед необхідно припинити стрілянину, потім обмінятися заручниками. "І лише після цього - початок розмов щодо будь-яких політичних пунктів".

"Все інше - пастка для України, з якої буде дуже складно вийти. І ось це змусить людей виходити вже на протест", - підсумував політик.

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