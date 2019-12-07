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07.12.19 08:36

Після виведення іноземних військ і ліквідації незаконних формувань на Донбасі ми зможемо говорити про амністію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що про амністію тих людей на Донбасі, у яких немає на руках крові за час війни, можна буде говорити після реального прогресу у врегулюванні ситуації, виведення незаконних збройних формувань і появи можливості проведення місцевих виборів на окупованих територіях.

Після виведення іноземних військ і ліквідації незаконних формувань на Донбасі ми зможемо говорити про амністію, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву Зеленський зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Закон про амністію було проголосовано у Верховній Раді України кілька років тому, його просто не було підписано. Тому якщо ми побачимо після "Нормандії" (зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ у Парижі), що у нас є можливість, виводяться війська, незаконні збройні формування, якщо у нас справді буде безпека на тій території, якщо у нас з'явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію, амністію для людей, у яких немає на руках крові", - сказав він.

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