Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: травмовано двох українських воїнів

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:
- двічі поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- біля Водяного і Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Миколаївки - зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Новогнатівки - із СПГ і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів:
- двічі неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- чотири рази біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм, СПГ і великокаліберних кулеметів;
- у районі Троїцького - зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 6 грудня, бойових травми зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає, додали в штабі.