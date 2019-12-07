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07.12.19 08:32

Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: травмовано двох українських воїнів

Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Як наслідок, бойових травм зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: травмовано двох українських воїнів

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів:

Вчора, 6 грудня, бойових травми зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає, додали в штабі.

Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: травмовано двох українських воїнів 01
Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: травмовано двох українських воїнів 02

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