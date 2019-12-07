Кількість загиблих під час пожежі в Одесі збільшилась до 5, зниклих безвісти - 10, - ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом наразі унаслідок пожежі загинуло 5 осіб:

- 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні.

- 5 грудня о 17:40 тіло однієї людини виявлено під час проведення пошукових робіт.

- 6 грудня о 15:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще двох загиблих.

- 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло однієї людини.

Постраждала 31 людина (в лікарнях залишається 17 осіб, 6 грудня виписано 9 осіб).

За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.

Загалом від початку розбирання завалу вивезено 750 м куб. будівельних конструкцій.

До робіт залучено 217 осіб і 40 одиниць техніки.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають.

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Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.