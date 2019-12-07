Зустріч із Путіним стане для Зеленського "витверезною" і поховає його "наївні ілюзії", - Єлісєєв

Про це він повідомив в інтерв'ю програми "Ваша свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, чому було багато запитань, чи буде, чи не буде цієї зустрічі. Звичайно, що буде. Крім того, будуть окремі зустрічі і Зеленського з Меркель окремо, і з Макроном, де будуть координувати позицію. Але справді перша зустріч із Путіним буде важливою. Я думаю, що це буде "зустріч протверезіння". Нарешті наш президент поховає наївні ілюзії про те, що достатньо поговорити з Путіним і ми всі питання вирішимо", - сказав Єлісєєв.

Він переконаний, що Зеленському потрібно бути напоготові, бо перед ним сидітиме "цинічна, дуже досвідчена людина з певних структур, яка знає, як розмовляти з такими людьми".

Читайте також: Під час живого спілкування з Путіним хочу побачити готовність припинити війну, - Зеленський

За його словами, Путін буде "по-дружньому поводитись, плескати по плечу, говорити Зеленському, яка він геніальна людина".

"Не забуваймо, що Росія вже вивчила психотип нашого президента. Повірте мені, всі психологи вже опрацювали його психологічні портрети. І будуть застосовані такі слова і такі висловлювання, і такі аргументи, які дозволять Путіну показати, що можна через президента Зеленського вирішувати питання", - зазначив Єлісєєв.

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.