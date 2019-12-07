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07.12.19 10:09

Зустріч із Путіним стане для Зеленського "витверезною" і поховає його "наївні ілюзії", - Єлісєєв

Колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв заявив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним стане "протверезінням" для Зеленського.

Зустріч із Путіним стане для Зеленського "витверезною" і поховає його "наївні ілюзії", - Єлісєєв

Про це він повідомив в інтерв'ю програми "Ваша свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, чому було багато запитань, чи буде, чи не буде цієї зустрічі. Звичайно, що буде. Крім того, будуть окремі зустрічі і Зеленського з Меркель окремо, і з Макроном, де будуть координувати позицію. Але справді перша зустріч із Путіним буде важливою. Я думаю, що це буде "зустріч протверезіння". Нарешті наш президент поховає наївні ілюзії про те, що достатньо поговорити з Путіним і ми всі питання вирішимо", - сказав Єлісєєв.

Він переконаний, що Зеленському потрібно бути напоготові, бо перед ним сидітиме "цинічна, дуже досвідчена людина з певних структур, яка  знає, як розмовляти з такими людьми".

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За його словами, Путін буде "по-дружньому поводитись, плескати по плечу, говорити Зеленському, яка він геніальна людина".

"Не забуваймо, що Росія вже вивчила психотип нашого президента. Повірте мені, всі психологи вже опрацювали його психологічні портрети. І будуть застосовані такі слова і такі висловлювання, і такі аргументи, які дозволять Путіну показати, що можна через президента Зеленського вирішувати питання", - зазначив Єлісєєв.

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.

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