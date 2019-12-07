Підозрюваний у вбивстві бахмутського волонтера Мірошниченка та його адвокат просили в суді перекладача з української на російську

Про це повідомила член Донецької обласної організації ВО "Свобода" Марія Чашка, передає Цензор.НЕТ.

"Покидьок, який вбивав людину, студент педучилища, в суді зажадав перекладача з української на російську, а державний адвокат заявила, що вона не розуміє української, і лепетала перед суддею про необхідність закритого засідання з обрання запобіжного заходу, оскільки у покидька ранімая душа. Тому і громадськість видворили із зали суду, а далі, мабуть, уже разом гаварілі на понятном язике, бо обрали запобіжний захід - домашній арешт", - написала вона.

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Нагадаємо, 29 листопада в Бахмуті стався резонансний злочин: унаслідок нападу невідомих важких травм зазнав місцевий волонтер Артем Мірошниченко. Після низки складних операцій він перебував у реанімації. Вчора, 5 грудня, ввечері чоловік помер.

Поліцейські затримали підозрюваного впродовж доби після нападу. Ним виявився місцевий житель, 2003 року народження. Суд відправив його під домашній арешт. Зараз вирішується питання про притягнення до відповідальності іншого неповнолітнього, 2002 року народження, який на момент скоєння злочину був поруч.