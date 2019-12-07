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07.12.19 12:33

У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція

На 8-9 грудня в столиці заплановано 5 масових заходів, кількість учасників становить кілька десятків тисяч осіб. Порядок забезпечуватимуть 3000 правоохоронців.

У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент комунікації МВС.

У Головному управлінні Нацполіції напередодні відбулася координаційна нарада, присвячена масовим акціям.

У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція 01

"Ми провели низку зустрічей із організаторами цих акцій. Наша позиція: усі вони мають не переходити межу закону. У цілодобовому режимі вже розгорнуто роботу ситуаційного центру МВС. Ми будемо моніторити ситуацію і оперативно приймати рішення", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція 02

Інформація про проведення 4 акцій надійшла в МВС від КМДА. Ще про одну правоохоронці дізналися з інтернету. Для забезпечення громадського порядку буде залучено 3000 співробітників МВС.

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"Ми розуміємо стурбованість суспільства. Для України це справді важливі міжнародні переговори, які відбудуться 9 грудня у Парижі. Їх не було декілька років, тому це створює певний ажіотаж і різні бачення цього процесу. Ми це також враховуємо і віримо у відповідальність людей, які збиратимуться під Офісом президента. На випадок будь-яких загострень ситуації, я переконана, що Національна поліція та інші служби докладуть всіх зусиль, щоб все було мирно", - сказала на нараді в ГУ Нацполіції заступник керівника Офісу президента Ганна Коваленко.

У Києві готуються масові акції з десятками тисяч учасників, - Нацполіція 03

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