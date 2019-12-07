Храм ПЦУ обікрали в Сімферополі, - архієпископ Климент

Про це повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Коли мене не було в Криму, робітники, що займаються ремонтом, нас обікрали. Крадіжка сталася на другому поверсі. Незаконно виламали старі дерев'яні двері під виглядом того, що встановлюються нові. З другого поверху вкрадено радіоапаратуру. Сьогодні вранці я заявив виконробу, щоб мені повернули апаратуру. Він мене послав", - розповів Климент.

За словами архієпископа Климента, це не перша спроба робітників украсти щось у храмі.

Священнослужитель звернувся в поліцію.

Читайте також: Архієпископ Климент подав касацію на "виселення" ПЦУ з храму в окупованому Криму

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і поламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

Окупаційна влада Криму двічі відмовила в реєстрації на півострові української православної парафії.

Раніше архієпископ Климент заявив, що підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.

Читайте також: Окупаційна влада наполягає на припиненні будь-яких договорів з управлінням Кримської єпархії ПЦУ, - архієпископ Климент