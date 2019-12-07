Україна нам нічого не нав'яже, прийнятне лише взаємовигідне рішення, - Медведєв про постачання і транзит газу

Про це заявив прем'єр РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як казав відомий монтер у Ільфа і Петра, угода є продуктом непротивлення сторін. Неможливо щось нав'язати. Неможливо сказати, що у вас (у Росії. - Ред.) із наступного року транзитний тариф зріс уп’ятеро. (...) Ну не буде тоді нічого. Неможливо домовитися щодо газу і водночас сказати: "Знаєте, ви нам ще заплатите гроші за усіма судовими рішеннями", - сказав Медведєв в інтерв'ю програмі "Вести в суботу" (ВГТРК).

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"Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому разі необхідно прийти до якогось нульового варіанту. Подобається цей вислів чи ні, але це має бути взаємовигідне рішення для обох сторін", - наголосив прем'єр РФ.

Коментуючи заяву з Києва про те, що їм не потрібні прямі поставки газу з Росії, бо вони отримують все за реверсом, Медведєв не погодився, що такі висловлювання - привід не постачати газ через Україну. "Це неможливо з інших причин. Усе-таки ми маємо думати про європейських споживачів. Та, власне, і про наших українських колег теж маємо думати", - зазначив він.

Говорячи про постачання газу за реверсом, Медведєв наголосив:"Ми розуміємо, що це наш, російський газ, але отримує його Україна набагато дорожче, ніж могла б отримувати".

"Ми про це говорили українським колегам у різних форматах. Ця ціна може бути нижчою. Але для цього потрібно домовлятися", - підсумував російський прем'єр.