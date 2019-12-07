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07.12.19 13:53

"Мирно ми не домовимося", - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько тисячі людей вийшли в Мінську на акцію протесту проти "поглиблення інтеграції" Росії і Білорусі. Там відбуваються 2 несанкціоновані акції. Тим часом президент Білорусі Лукашенко прибув у Сочі на зустріч із Путіним.

У центрі білоруської столиці відбуваються 2 акції. Жодна з них не була санкціонована владою. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Учасники першої акції вишикувалися в кілька "живих ланцюгів" вздовж пр. Незалежності. На запитання про те, навіщо він сьогодні вийшов у центр Мінська, один з учасників протесту відповів: "Нема сил боятися, хай б'ють, хай заарештовують. Мирно ми не домовимося".

Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 01Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 02Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 03Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 04

Друга акція відбувається на Жовтневій площі. Там зібралося близько 1000 осіб. Учасники протесту спробували піднятися на сходи Палацу Республіки, проте їм перегородили шлях люди в цивільному. Вони виштовхали протестувальників і журналістів зі сходів.

Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 05Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 06Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 07Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 08

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На площі є лише декілька правоохоронців у формі. У мегафон закликають протестувальників розійтися. Під час штовханини з "людьми в цивільному" активісти скандували: "Ганьба! Фашисти! Незалежність! Хай живе Білорусь!"

Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 09

Сьогоднішні акції в Мінську є найчисленнішими за останні кілька років.

Мирно ми не домовимося, - в центрі Мінська протестують проти інтеграції з Росією 10

Сьогодні ж у Сочі заплановано зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Передбачається, що вони обговорюватимуть "поглиблення інтеграції" напередодні 20-ї річниці створення Союзної держави, в яку входять РФ і Білорусь. Які саме документи вони збираються підписати, не розкривається.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 5 грудня, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що наразі не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.

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