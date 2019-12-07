"Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною", - США напередодні зустрічі в "нормандському форматі"

Відповідну заяву розміщено на сайті посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі", - сказано в заяві.

У посольстві нагадали, що США з 2014 року надали 3 млрд доларів на підтримку безпеки та інших, не пов'язаних із нею напрямків.

"Наші програми допомогли започаткувати вирішальні ініціативи, пов’язані з правоохоронними органами, боротьбою з корупцією, судовою реформою, реформою в оборонній сфері та розбудовою демократичних інститутів", - сказано в повідомленні.

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З точки зору Вашингтона, успіх і стійкість України залежать від її боротьби з корупцією і прихильності до реформ.

"Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, допоки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровіший інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією та вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги тих, хто стоїть на боці справедливості та гідності", - додали в посольстві.

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