Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва. ФОТО

Організаторами акції є Рух солідарності "Разам" і Добровольчий рух ОУН. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Саме сьогодні Путін із Лукашенком зустрічаються в Сочі, де планується підписання нових домовленостей. Підписання планується на 8 грудня. Велика частина умов нам невідома. Але стало відомо, що буде створено єдиний уряд і єдиний парламент. І це ще один крок до побудови Союзної держави, і це фактично означає, що Лукашенко здає Білорусь Росії. І саме сьогодні ми виступаємо проти здачі Росії Білорусі", - прокоментував прессекретар Руху солідарності "Разам" Олег Овчинніков.
Загалом на акції зібралося близько 20 осіб. Деякі активісти стоять із прапорами Білорусі. Ситуація спокійна, правоохоронців немає.
Активісти планують йти до посольства Білорусі. Вони планують влаштувати там пікет, під час якого буде знищено символи російської окупації Білорусі - російський прапор і портрети Путіна та Лукашенка.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу, 7 грудня, в центрі Мінська відбуваються акції протесту проти "поглиблення інтеграції" Білорусі та Росії.
Сьогодні ж у Сочі заплановано зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Передбачається, що вони обговорюватимуть "поглиблення інтеграції" напередодні 20-ї річниці створення Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. Які саме документи вони збираються підписати, не розкривається.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 5 грудня, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що наразі не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.