Акція солідарності з Білоруссю відбувається в центрі Києва. ФОТО

Організаторами акції є Рух солідарності "Разам" і Добровольчий рух ОУН. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Саме сьогодні Путін із Лукашенком зустрічаються в Сочі, де планується підписання нових домовленостей. Підписання планується на 8 грудня. Велика частина умов нам невідома. Але стало відомо, що буде створено єдиний уряд і єдиний парламент. І це ще один крок до побудови Союзної держави, і це фактично означає, що Лукашенко здає Білорусь Росії. І саме сьогодні ми виступаємо проти здачі Росії Білорусі", - прокоментував прессекретар Руху солідарності "Разам" Олег Овчинніков.

Загалом на акції зібралося близько 20 осіб. Деякі активісти стоять із прапорами Білорусі. Ситуація спокійна, правоохоронців немає.

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Активісти планують йти до посольства Білорусі. Вони планують влаштувати там пікет, під час якого буде знищено символи російської окупації Білорусі - російський прапор і портрети Путіна та Лукашенка.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу, 7 грудня, в центрі Мінська відбуваються акції протесту проти "поглиблення інтеграції" Білорусі та Росії.

Сьогодні ж у Сочі заплановано зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Передбачається, що вони обговорюватимуть "поглиблення інтеграції" напередодні 20-ї річниці створення Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. Які саме документи вони збираються підписати, не розкривається.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 5 грудня, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть зашкодити Білорусі. При цьому він зазначив, що наразі не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.