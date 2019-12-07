Один із рятувальників, які ліквідовували пожежу в одеському коледжі, перебуває в комі

Про це журналістам повідомила заступник директора комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1" Інга Назімкіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Він залишається непритомним, у комі на ноотропній підтримці. У нього важка черепно-мозкова травма, множинні забої головного мозку, перелом кісток черепа", - сказала вона.

За даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи тривають, також ліквідовуються осередки тління, які досі виявляються в завалах.

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Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

Наразі кількість загиблих під час пожежі становить 5 осіб, зниклих безвісти - 10.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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