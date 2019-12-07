Упізнано тіла двох людей, які загинули під час пожежі в одеському коледжі, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це стало відомо сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося в Одеській ОДА.

Як повідомив начальник слідчого управління регіонального главку Нацполіції Сергій Шайхет, наразі під завалами будівлі виявлено 4 тіла, двоє з яких упізнано.

За його словами, це Марина Коваль, яка працювала в установі секретарем, а також викладач математики та інформатики Ганна Бортюк.

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Він зазначив, що наразі триває огляд місця події, який почався добу назад. Уточнено списки людей, які перебували в коледжі. Встановлено, що на момент пожежі в навчальному закладі було 35 викладачів і 176 студентів.

Тривають допити свідків. Проводиться низка експертиз - судово-медична, пожежно-технічна тощо. Триває слідство.

Нагадаємо, за інформацією ДСНС, під час пожежі в Одесі загинуло 5 осіб, 10 вважаються зниклими безвісти.

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Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.