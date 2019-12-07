РНБО ухвалила основний сценарій розвитку ситуації щодо Донбасу, - Данілов. ВIДЕО

Про це він сказав у коментарі журналістам за підсумками засідання РНБО в ефірі "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на засіданні РНБО було прийнято один із сценаріїв, який наразі буде втілюватися в життя як основний", - сказав Данілов.
Він також зазначив, що сценарій реінтеграції Донбасу передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України. "Ключові моменти, які сьогодні є в порядку денному, - це вже похідні від, скажемо так, визначених сценаріїв", - зазначив він.
Данілов нагадав, що Україна хоче повернути своїх полонених, які перебувають на території РФ, в окупованому Криму та на окупованій частині Донбасу.
Він зазначив, що Україна хоче припинити вогонь на Донбасі. За його словами, третім питанням, яке наразі розглядається, є повернення Україні контролю над кордоном, і потім вже питання проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
Водночас він підкреслив, що ті п'ять можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які було затверджено 3 грудня на нараді у президента, поки що є закритими.
Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ відбудеться в Парижі 9 грудня.