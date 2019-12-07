Двом людям збираються вручити підозри в справі про пожежу в одеському коледжі

Про це заявив на брифінгу заступник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі за результатами вже проведених слідчих дій готується повідомлення про підозри двом особам. У найкоротші терміни їх буде направлено в прокуратуру Одеської області і після узгодження повідомлені самим підозрюваним. Однак це тільки попередні результати. Під час подальшого розслідування підозрюваних може стати більше", - заявив він.

Він також зазначив, що наразі правоохоронці допитали понад 150 осіб, призначено понад два десятки судових експертиз. Починаючи з 5 грудня безперервно триває огляд місця події.

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Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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