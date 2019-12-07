У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій в Одесі

Про це під час брифінгу повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська". За словами правоохоронця, повідомлення передадуть підозрюваним після узгодження в прокуратурі.

"Це - першочергові підозри. Я думаю, що в під час подальших слідчих дій буде оголошено про підозру ще кільком особам", - сказав Сергій Шайхет.

Імена підозрюваних він не озвучив, посилаючись на таємницю слідства. Всього зараз органи досудового розслідування допитали у цій справі понад 150 осіб, призначено два десятки судових експертиз.

"Огляд місця події триває безперервно, слідчі працюють позмінно, - додав Шайхет. - Особи двох виявлених загиблих поки не встановлені, у одного без експертизи неможливо визначити навіть стать.

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Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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