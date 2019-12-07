Одеса попрощалася із загиблою під час пожежі в коледжі Ганною Бортюк. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на gazeta.ua.

Зазначається, що в день трагедії Ганна Бортюк виводила студентів з охопленого полум'ям будинку, а коли повернулася туди знову, то більше не вийшла.

Її тіло під завалами на попелищі знайшли першим увечері 5 грудня. Попередньо, отруїлася продуктами горіння. Її упізнав чоловік, який працює рятувальником. Помчав до коледжу, щойно дізнався, що горить будівля, де працює дружина. Весь час був там, поки її не знайшли.

У Ганни Бортюк залишилися син і дочка.











Нагадаємо, за інформацією ДСНС, під час пожежі в Одесі загинуло 5 осіб, 10 вважаються зниклими безвісти.

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Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.