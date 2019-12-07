Гончарук обіцяє зробити все, щоб повернути кошти платників податків, витрачені на націоналізацію "Приватбанку"

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми діємо винятково в інтересах народу України і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту інтересів українців, спираючись на українське та міжнародне законодавство. Немає жодних підстав для повернення державного банку старим акціонерам. Навіть більше, ми зробимо все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію банку", - сказав Гончарук.
Зараз уряд співпрацює з НБУ в розробці законопроєкту, який заборонив би повернення колишнім власникам банків, які були визнані неплатоспроможними.
"Ці рішення покликані убезпечити платників податків від можливих негативних наслідків судових рішень щодо банків, які були виведені НБУ з ринку. Нацбанк був основним розробником цього тексту, і коли він буде прийнятий, мені важко прогнозувати, але це питання найближчого майбутнього", - пояснив прем'єр єр-міністр.
Гончарук розповів, що двічі зустрічався з колишнім власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським.
"(У Коломойського. - Ред.) не було ніяких специфічних побажань. Думаю, у нас з ним не такі відносини, щоб він висловлював якісь побажання", - сказав він.