Російські спецслужби зламали листування штабу Макрона, - ЗМІ

Листування штабу Макрона оприлюднили напередодні другого туру виборів президента Франції, в травні 2017 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Раніше і Макрон, який врешті переміг на виборах президента, і його оточення заявляли, що за зломом стоять російські хакери, проте доказів цих заяв досі не наводили.

Однак після оприлюднення листування, з'ясувалося, що в метаданих опублікованих листів фігурує Георгій Петрович Рошка, який за даними відкритих джерел є співробітником ЗАТ "Еврика". Ця компанія називає себе підрядником низки російських держвідомств, зокрема ФСБ та Міноборони.

Джерела Le Monde повідомили, що злом листування штабу Макрона готували кілька місяців. Хакери розсилали фішингові листи для крадіжки паролів і особистих даних людям з близького оточення Макрона, а також членам його партії.

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За даними видання, докази причетності росіян до злому отримали дві компанії, які спеціалізуються на кібербезпеці.

Повідомляють, що цих зломом стоять хакерські угруповання Fancy Bear і Sandworm. Про їхній зв’язок з російськими спецслужбами раніше заявляли у Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Sandworm і Fancy Bear вже не вперше фігурують у подібних кібератаках. Зокрема, їх пов'язували з атакою на "Укренерго" в грудні 2016 року. Тоді атака спричинила перебої в електропостачанні Києва.

Fancy Bear також фігурувала у розслідуванні спецпрокурора США Роберта Мюллера про російське втручання у президентські вибори.