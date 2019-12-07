Помер рятувальник Сергій Шатохін, який зазнав травм під час евакуації людей з палаючого будинку в Одесі, - голова ОДА Куций

Про це повідомив у фейсбуці голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно у лікарні загинув рятувальник Сергій Шатохін, який перебував у комі. Під час евакуації учнів коледжу пожежник впав з великої висоти та зазнав важких травм.

Лікарі впродовж трьох днів боролися за нього, але життя сміливого рятувальника обірвалося"... - повідомив чиновник.

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"Всього результаті пожежі загинули 8 осіб: 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні; 5 грудня о 17.40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт; 6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб; 7 грудня о 00.40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи; о 16:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 осіб", - йдеться у зведенні, що публікується на сайті ДСНС.

Наразі постраждала 31 особа (в лікарнях залишається 9 осіб). За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою... Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають", - йдеться в звіті.

Як повідомлялося, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.

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