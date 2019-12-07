Підручний бізнесмена Петровського, якого називають кримінальним авторитетом Нариком, Арутюнян фігурує в справі ексспівробітника ГПУ Щербини

Як говориться в матеріалі Вікторії Матола на LB.ua, Щербина і Шевченко були затримані після передачі останньому хабара для закриття кримінального провадження в Державному бюро розслідувань - якраз напередодні фінального голосування в парламенті щодо змін до Закону про ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалах справи є також прізвище директора ДБР Романа Труби. Щоправда, доказів того, що він знав про домовленості Шевченка і Щербини, у слідства немає.

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Щербину підозрюють у шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди у великих розмірах у змові з іншими особами.

За версією слідства, ця справа почалась у серпні цього року, коли чоловік на ім’я Еміль Арутюнян (ЗМІ пов’язують його зі злочинними угрупованнями) спілкувався з керівником компанії "Едельбург Девелопмент" Сергієм Кучером і запропонував послуги двох осіб (в тому числі Шевченка), котрі могли вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, в якому фігурувала і ця фірма.

Справа, яку нібито Шевченко та Щербина пропонували вирішити, розслідувало управління Державного бюро розслідувань у Києві з 30 травня цього року.

Слідчі ДБР встановили, що службові особи прокуратури Києва, Київської міськради, Київської міської держадміністрації, Департаменту ДАБІ у Києві, зловживаючи своїм службовим становищем для отримання неправомірної вигоди з 2017 по 2018 рік погоджували дозвільні документи щодо початку будівництва та готовність до експлуатації об’єктів будівництва в Києві, які не відповідали вимогам земельного законодавства, будівельних норм, для ТОВ "Фін-Інвест Менеджмент", ТОВ "Едельбург Девелопмент", ТОВ "Оксі-К".

Зауважимо, що Кучер (керівник ТОВ "Едельбург Девелопмент") – це колишній керівник Інспекції архітектурно-будівельного контролю в Києві. За словами адвокатів Щербини, щодо Кучера відкрито кримінальне провадження. Чи йдеться про вищезгадане провадження, де фігурує компанія Кучера, чи про інше, - вони не уточнили.

За даними слідства, згодом відбулася зустріч представників фірми "Едельбург Девелопмент" з Шевченком. Останній, за версією слідства, розповів про все Щербині. І вони розробили план нібито отримання хабаря у розмірі $140 тис. Керівництву "Едельбург Девелопмент" Шевченко нібито розповів про близькі стосунки Щербини і керівника ДБР Романа Труби. Мовляв, Щербина був керівником Труби, коли той працював в ГПУ, а також нібито причетний до призначення свого підопічного на таку високу посаду.

За непідтвердженою інформацією, саме Щербина познайомив Трубу з Сергієм Пашинським, який і доклався до обрання його на посаду голови ДБР. "Правою рукою" директора ДБР Щербину назвав президент Володимир Зеленський. Правда, сам Труба заперечує близькі стосунки зі Щербиною.

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За версією слідства, Шевченко домовився з Кучером, що кошти будуть передані двома рівними частинами і перший "транш" – уже 2 грудня. Так і сталось. В одному з ресторанів столиці нібито відбулась передача $75 тис (у чорному пакеті з надписом Merry Christmas, зазначив прокурор під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Щербині).

Шевченко нібито пообіцяв, що справу щодо компанії "Едельбург Девелопмент" буде закрито "ближче до 31 грудня". І запевнив, що зміна керівництва ДБР на це не вплине.

Після зустрічі Шевченко обміняв отримані кошти в кількох обмінниках (аби змінити серійні номери купюр) і під вечір прийшов в офіс юридичної компанії "Сектор права", де у нього відбувалися зустрічі зі Щербиною. Шевченко передав йому $57 тис. 400 (у тому ж пакеті з Merry Christmas, решту – $16 тис. 700 – сховав на шафі у приймальні офісу.

До слова, у компанії "Сектор права" з 2015 по 2017 рік працював і сам Труба. За інформацією одного зі співрозмовників LB.ua, її вважають таким собі back office ДБР.

"Під час обшуку в компанії "Сектор права" було виявлено численні записки, а також проекти та копії службових документів ДБР. А також проекти чи копії, які стосуються ДБР щодо розслідувань конкретних кримінальних проваджень. І офіційні бланки ДБР", – заявив під час засідання прокурор, зазначаючи, що це свідчить про обізнаність Щербини зі станом окремих розслідувань ДБР.

Під час обшуків в офісі "Сектора права" і в помешканні Щербини детективи НАБУ вилучили ці документи, а також грошові кошти та зброю. За словами самого Щербини, було вилучено не лише $57 тис. 400, які нібито передав Шевченко, а також "півтори тисячі доларів з його гаманця", $37 тис. фірми "Сектор права" та 100 тис. грн – вдома).

Детективи також провели обшуки і вилучили кошти, які Шевченко нібито обміняв після отримання хабара.

У день, коли Щербині обирали запобіжний захід, Роман Труба зібрав журналістів у своєму кабінеті, щоб пояснити свою позицію щодо ситуації з його ймовірним звільненням. Парламент проголосував в цілому законопроєкт, який передбачає перезавантаження керівництва бюро, а отже, на цій посаді Труба залишається до підпису президента.

На запитання про затримання Щербини директор ДБР зазначив, що нічого про його домовленості не знав. Та й взагалі давно з ним не спілкувався.

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Труба також заперечив, що тісно спілкується зі Щербиною, як і те, що останнім є його кумом. Він також заперечив, що передавав Щербині будь-які документи, котрі стосуються діяльності ДБР.

"Якби я знав, що Щербина веде такі розмови, я би відреагував", – сказав він.

І пов’язав затримання Щербини з бажанням дискредитувати його самого.

"Тому що коли ти йдеш з посади і виніс підозру куму президент – це одна справа, а коли йдеш з історією в $150 тис. – це зовсім інше", – зазначив він.

Зі свого боку, Щербина під час судового засідання зазначив, що має певні відносини з Трубою, але з 6 листопада з ним не бачився і щодо вказаних кримінальних проваджень не спілкувався. "У матеріалах справи немає жодного слова, що я комусь передам якісь гроші. Я жодного разу не говорив Трубі або Кучеру про передачу будь-яких грошей", – сказав він.

Він також зазначив, що познайомився з Шевченком у вересні цього року і навіть не має його телефону. А $57 тис. 400, вилучені під час обшуку, "були передані не від Шевченка".

"Те, що Шевченко перебуває в офісі, де були вилучені гроші, я дізнався глибокої ночі. Якщо Шевченко був в офісі, де були ще понад 10 осіб, включаючи мого секретаря, які чітко бачили, хто заходить в мій кабінет, під час обшуку їх можна було допитати і зрозуміти, що Шевченко в кабінет не заходив і гроші не передавав, – заявив Щербина. – Я 23 роки пропрацював в прокуратурі і маю репутацію в суспільстві. Я більше за всіх зацікавлений в об'єктивному слідстві і максимально буду сприяти слідчим процедурам, буду ходити на допити".

Ігор Щербина працював керівником Головного слідчого управління Генпрокуратури у 2014-2015 роках. За його словами, підписував підозру Януковичу, Захарченку та іншим представникам колишньої влади. Крім того, він був слідчим у так званій "газовій справі" Юлії Тимошенко.

За словами одного зі співрозмовників LB.ua у правоохоронних органах, його безпосередню участь у цьому злочині не встановлено. А чекати, поки Щербина зустрівся б з директором ДБР правоохоронці не могли: обмін купюр одразу після їх отримання міг зруйнувати докази у справі. Та й зважаючи на зміну керівництва ДБР, побідні перемовини були під загрозою зриву.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис. Пізніше в НАБУ підтвердили, що права рука "Труби, ексчиновник ГПУ Щербина затриманий на отриманні $75 тис. хабара.

У квітні 2019 року Бабушкінський районний суд Дніпра постановив стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за фотографію, на якій поряд з тодішнім президентом Петром Порошенком, серед інших, були бізнесмен Олександр Петровський (кримінальний авторитет Нарик) і його підручний Еміль Арутюнян ( Еміль), опубліковану в фейсбуці. У грудні колегія суддів Дніпровського апеляційного суду задовольнила скаргу Юрія Бутусова, відмовивши бізнесменові Олександру Петровському в задоволенні позову про захист честі, гідності та ділової репутації.