Церемонія прощання із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим відбудеться 9 грудня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Церемонія розпочнеться о 9:30.

Дмитро Віталійович Каплунов народився 4 грудня 1980 року. Служив у спецпідрозділі центру спеціальних операцій "Альфа". Загинув у ніч з 30 листопада на 1 грудня під час виконання бойового завдання з протидії ДРГ противника поблизу окупованого села Староласпа Бойківського району Донецької області в результаті підриву на міні. Разом з ним вибухнув і помер під час евакуації полковник (посмертно), Герой України (посмертно) Денис Волочай. Дмитру Каплунову також посмертно присвоєно звання полковника і Героя України.

Тіло загиблого потрапило в руки ворожої сторони і після тривалих переговорів 7 грудня було передано українській стороні в районі Мар'їнки.