Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа

Представники Демократичної партії в комітеті з питань юстиції Палати представників Конгресу США оприлюднили в суботу, 7 грудня, доповідь про конституційні та історичні підстави для імпічменту президента США Дональда Трампа, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

В оприлюдненому документі на 55 сторінках члени Демпартії назвали ті конституційні підстави, до яких вони можуть прив'язати пункти імпічменту Трампа. У доповіді, зокрема, зазначається: "Імпічмент - остання конституційна відповідь президенту, який неправильно уявляє себе монархом".

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Голова комітету з питань юстиції, демократ Джеррольд Надлер наголосив, що імпічмент - єдиний шлях, щоб притягнути Трампа до відповідальності за його поведінку. "Президент Трамп зловживав своєю владою, зрадив інтереси нашої національної безпеки і завдав шкоди нашим виборам, і все це - заради власної вигоди", - заявив Надлер, цитує агентство новин Reuters.

"Конституція має лише один правовий засіб у відповідь на його протиправну поведінку - імпічмент", - додав конгресмен-демократ.

Доповідь складено за зразком аналогічних документів, представлених у 1974 і 1988 роках під час розслідувань щодо імпічменту президентів Річарда Ніксона і Білла Клінтона, зазначає агентство новин dpa.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

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