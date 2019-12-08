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08.12.19 08:48

Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа

Демократи в Палаті представників оприлюднили доповідь про конституційні підстави для імпічменту нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа через тиск на українську владу.

Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа

Представники Демократичної партії в комітеті з питань юстиції Палати представників Конгресу США оприлюднили в суботу, 7 грудня, доповідь про конституційні та історичні підстави для імпічменту президента США Дональда Трампа, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

В оприлюдненому документі на 55 сторінках члени Демпартії назвали ті конституційні підстави, до яких вони можуть прив'язати пункти імпічменту Трампа. У доповіді, зокрема, зазначається: "Імпічмент - остання конституційна відповідь президенту, який неправильно уявляє себе монархом".

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Голова комітету з питань юстиції, демократ Джеррольд Надлер наголосив, що імпічмент - єдиний шлях, щоб притягнути Трампа до відповідальності за його поведінку. "Президент Трамп зловживав своєю владою, зрадив інтереси нашої національної безпеки і завдав шкоди нашим виборам, і все це - заради власної вигоди", - заявив Надлер, цитує агентство новин Reuters.

"Конституція має лише один правовий засіб у відповідь на його протиправну поведінку - імпічмент", - додав конгресмен-демократ.

Доповідь складено за зразком аналогічних документів, представлених у 1974 і 1988 роках під час розслідувань щодо імпічменту президентів Річарда Ніксона і Білла Клінтона, зазначає агентство новин dpa.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

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