Євродепутати вимагають від Apple виправити позначення Криму, - Точицький

Як повідомив представник України при ЄС, посол у Бельгії та Люксембурзі Микола Точицький у твітері, їхні заяви стосувалися того, що Крим - це Україна, передає Цензор.НЕТ.

Депутати наголошують, що жодна країна не може стояти вище міжнародного права.

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Крім того, зазначає Точицький, євродепутати поширили заклик до Німеччини та Франції вплинути на Росію для звільнення українських заручників Кремля.

Нагадаємо, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ із безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок у продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Криму - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність із Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.

Отже, зараз у додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим як частину території РФ. Під час використання додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.

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27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати у своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.

"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій та сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко у своєму акаунті у твітері.