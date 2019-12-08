Євродепутати вимагають від Apple виправити позначення Криму, - Точицький

Як повідомив представник України при ЄС, посол у Бельгії та Люксембурзі Микола Точицький у твітері, їхні заяви стосувалися того, що Крим - це Україна, передає Цензор.НЕТ.
Депутати наголошують, що жодна країна не може стояти вище міжнародного права.
Крім того, зазначає Точицький, євродепутати поширили заклик до Німеччини та Франції вплинути на Росію для звільнення українських заручників Кремля.
Нагадаємо, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ із безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок у продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Криму - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність із Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.
Отже, зараз у додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим як частину території РФ. Під час використання додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.
27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати у своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.
"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій та сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко у своєму акаунті у твітері.