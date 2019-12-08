Хотів пояснити, що команда Зеленського йде на вибори, щоб подолати корупцію, - Єрмак розповів, навіщо зустрічався з Джуліані

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю німецькому виданню Welt, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я мав із Джуліані лише одну телефонну розмову й один раз із ним зустрівся. Бо перед другим туром президентських виборів в Україні я почув, як він говорив по телебаченню, що Україна - цілком корумпована країна, а в команді Зеленського є ті, хто проти США. Я був цим шокований", - розповів Єрмак.

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Він пояснив, що у зв'язку з цим запропонував спецуповноваженому США з питань України Курту Волкеру та іншим американським політикам особисто переговорити з Джуліані, аби пояснити, "наскільки той помиляється".

За словами Єрмака, під час спілкування він довів Джуліані, що Зеленський і команда йдуть на вибори саме для того, аби побороти корупцію. І в нього склалося враження, що йому вдалося переконати адвоката Трампа.

На запитання, чи не було під час цих розмов спроб впливу та погроз зупинити військову допомогу в разі відмови розслідувати справу сина Джо Байдена, помічник президента відповів заперечно. Однак визнав, що Джуліані "лише коротко" запитав, чи чув його співрозмовник про фірму Burisma, на яку працював Байден-молодший.

Єрмак зазначив, що назва цього підприємства була йому знайома з повідомлень ЗМІ, але з деталями він обізнаний не був. І підкреслив, що в той час, коли велися розмови з Джуліані, ще працювали попередній уряд та генеральний прокурор. Тому "взагалі не було сенсу на мене якимось чином впливати", - резюмував помічник президента.

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