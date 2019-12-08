Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.12.19 08:40

Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили перемир'я: загинув український воїн

7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили перемир'я: загинув український воїн

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілів:

7 грудня під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два захисники зазнали поранень, один - бойової травми.

Читайте також: Церемонія прощання із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим відбудеться 9 грудня

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції українських захисників: неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь із РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат із нашого боку немає.

Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили перемиря: загинув український воїн 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100