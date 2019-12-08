Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили перемир'я: загинув український воїн

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

поблизу Новоселівки Другої - з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів;

біля Широкиного - з РПГ і стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя - з СПГ і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілів:

біля Майорська - з мінометів калібру 82 мм;

двічі неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Золотого - з РПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Залізного і Луганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, включно з великокаліберними кулеметами.

7 грудня під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два захисники зазнали поранень, один - бойової травми.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції українських захисників: неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь із РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат із нашого боку немає.