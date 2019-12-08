Нова митниця України розпочала свою роботу

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за кілька місяців до офіційного запуску Нової митниці було зроблено низку важливих кроків:
- скоротилась кількість регіональних митниць із 26 до 16;
- у першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи;
- прийнято закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів;
- прийнято закон про режим спільного транзиту;
- запущено тестовий портал та колл-центр для скарг громадян;
- створено калькулятор розрахунку платежів під час митного оформлення автомобілів.
"І це все було зроблено до офіційного початку! Приготуйтеся! Тепер ми стартуємо на повну!" - йдеться в повідомленні.