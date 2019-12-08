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08.12.19 09:38

Нова митниця України розпочала свою роботу

8 грудня в Україні розпочала свою роботу Нова митниця.

Нова митниця України розпочала свою роботу

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за кілька місяців до офіційного запуску Нової митниці було зроблено низку важливих кроків:

- скоротилась кількість регіональних митниць із 26 до 16;
- у першому читанні Верховна Рада підтримала перехід до однієї юридичної особи;
- прийнято закон щодо створення інституту авторизованих економічних операторів;
- прийнято закон про режим спільного транзиту;
- запущено тестовий портал та колл-центр для скарг громадян;
- створено калькулятор розрахунку платежів під час митного оформлення автомобілів.

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"І це все було зроблено до офіційного початку! Приготуйтеся! Тепер ми стартуємо на повну!" - йдеться в повідомленні.

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