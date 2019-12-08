Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом

Про це предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо зараз хороші відносини з деякими архієреями РПЦ в Україні, але це неофіційні відносини. Ви розумієте, які наслідки будуть для архієрея, якщо Москва дізнається, що він спілкується з ПЦУ і позитивно налаштований щодо об'єднання в майбутньому", - сказав митрополит.

Він додав, що є такі архієреї УПЦ МП, які активно спостерігають за процесами в Україні і всередині об'єднаної Православної церкви України.

"Москва їм досі навіює, що це тимчасово, і вони (ПЦУ. - Ред.) не збережуть єдність. Але цього не сталося. Думаю, з часом ті архієреї, які мають таке бажання, побачать, що тут все стабільно, є динамічний розвиток, і ухвалять рішення (про перехід до ПЦУ. - Ред.)", - підкреслив Епіфаній.

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Однак митрополит не береться прогнозувати, коли саме священнослужителі Московського патріархату відійдуть від церкви Росії і приєднаються до ПЦУ.

"Прогнози іноді бувають невдалими. Тому не хотів би прогнозувати, скільки буде, але частина архієреїв РПЦ в Україні долучаться до нас. Можливо, це стане для всіх сюрпризом", - підсумував владика.