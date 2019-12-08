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08.12.19 12:27

"Червоні лінії для Зе": на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні о 13:00 на Майдані в Києві почалось віче, організоване політичними партіями "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Голос" напередодні саміту в "нормандському форматі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закликаємо всіх українців, всі державні політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну. Разом - до перемоги!" - йдеться на сторінці заходу у фейсбуці.

Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 01
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 02
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 03
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 04
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 05
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 06

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Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 07
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 08
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 09
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 10
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 11
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 12
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 13
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 14
Червоні лінії для Зе: на Майдані відбулося віче напередодні зустрічі Зеленського з Путіним 15

Фото/відео - Олег Богачук

У зверненні організаторів зазначено наступні вимоги:

- жодних компромісів щодо унітарної держави і жодної федералізації;
- жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу;
- жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном;
- жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;
- жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

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