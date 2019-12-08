Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Напад на Артема скоїли двоє молодих людей, 2002 і 2003 років народження: Микола Барабаш та Олександр Баришок, який вже мав судимість за грабіж.
З матеріалів справи, озвучених на засіданні суду 7 грудня, стало відомо, що били Мірошниченка обидва хлопці. Це зафіксували відеокамери з будинків поруч і відеореєстратор машини, яка була припаркована біля місця побиття. Хоча слідство зазначало, що ударів завдавав лише Барабаш.
Двом нападникам інкримінують ч. 2 ст. 121 КК (умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого). Злочин карається позбавленням волі терміном від семи до десяти років.
Поховають Артема Мірошниченка в Ямполі. У нього залишився брат.
Фото - Володимир Пастушок