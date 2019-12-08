Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.12.19 14:04

Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 грудня, в місті Бахмут Донецької області відбулося прощання з Артемом Мірошниченком, місцевим волонтером, активістом волонтерської групи "Бахмут український", якого сильно побили 29 листопада. Як наслідок, він впав у кому і від отриманих травм помер 6 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Напад на Артема скоїли двоє молодих людей, 2002 і 2003 років народження: Микола Барабаш та Олександр Баришок, який вже мав судимість за грабіж.

З матеріалів справи, озвучених на засіданні суду 7 грудня, стало відомо, що били Мірошниченка обидва хлопці. Це зафіксували відеокамери з будинків поруч і відеореєстратор машини, яка була припаркована біля місця побиття. Хоча слідство зазначало, що ударів завдавав лише Барабаш.

Читайте також: Смерть волонтера в Бахмуті: поліція перекваліфікувала справу про напад на Мірошниченка

Двом нападникам інкримінують ч. 2 ст. 121 КК (умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого). Злочин карається позбавленням волі терміном від семи до десяти років.

Поховають Артема Мірошниченка в Ямполі. У нього залишився брат.

Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття 01
Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття 02
Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття 03
Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття 04
Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття 05
Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття 06

Фото - Володимир Пастушок

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100