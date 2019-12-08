Найманці РФ застосували ПТРК і 120-мм міни під Авдіївкою. У штабі надали іншу інформацію, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Про це розповів у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні російські війська обстріляли українські позиції під Авдіївкою: в районі Крутої Балки було скоєно три пуски керованих ракет по нашій вогневій точці, а також випущено 10 мін із 120-мм міномета. Втрат унаслідок обстрілу не було. Противник діє абсолютно безкарно, останні дві доби українські війська під Авдіївкою вогонь у відповідь не відкривають", - написав він у пості 7 грудня.

Читайте також: Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили перемир'я: загинув український воїн

Водночас Бутусов здивувасвя, дізнавшись, що в штабі ООС мають іншу інформацію щодо цієї атаки терористів.

"З подивом прочитав вчорашнє зведення штабу ООС про те, що наші позиції обстріляно з протитанкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм. Для інформування командування ООС наші бійці з позицій поблизу Крутої Балки під Авдіївкою прислали мені фотографії фрагментів керованої ракети, яка влучила у наш бліндаж. Це 9М113 "Конкурс", це не гранатомет. І таких ракет противник випустив три. І міни були не калібру 82 мм, а 120-мм. Пощастило, що унаслідок обстрілу жертв не було. На жаль, не було і наших адекватних дій у відповідь на цей напад. Можливо, це результат неточного інформування. Треба перевіряти свої доповіді, якщо когось цікавить довіра армії", - зазначив журналіст.









