Віцепрезидент США Пенс відмовився розкрити, про що говорив із Зеленським

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Hill.

"Оскільки Адам Шифф продовжує діяти приховано, канцелярія віцепрезидента навіть не знає, що саме він хоче розсекретити, - заявила прессекретарка Пенса Кеті Уолдман. - Це просто ще один доказ того, що цей безглуздий комітет проводить фіктивне розслідування".

Шифф зацікавився розмовою Пенса і Зеленського після свідчень, які дала в Палаті представників помічниця віцепрезидента США Дженніфер Вільямс. Вона згадувала розмову Пенса і Зеленського, але сказала, що деталі бесіди було засекречено.

За словами Шиффа, розсекречення цих додаткових свідчень дозволить Конгресу отримати докази протиправних дій керівництва США, необхідні для імпічменту.

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Раніше Пенс заявляв, що у нього немає "жодних заперечень" щодо оприлюднення додаткових подробиць його телефонної розмови із Зеленським.