Віцепрезидент США Пенс відмовився розкрити, про що говорив із Зеленським

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Hill.
"Оскільки Адам Шифф продовжує діяти приховано, канцелярія віцепрезидента навіть не знає, що саме він хоче розсекретити, - заявила прессекретарка Пенса Кеті Уолдман. - Це просто ще один доказ того, що цей безглуздий комітет проводить фіктивне розслідування".
Шифф зацікавився розмовою Пенса і Зеленського після свідчень, які дала в Палаті представників помічниця віцепрезидента США Дженніфер Вільямс. Вона згадувала розмову Пенса і Зеленського, але сказала, що деталі бесіди було засекречено.
За словами Шиффа, розсекречення цих додаткових свідчень дозволить Конгресу отримати докази протиправних дій керівництва США, необхідні для імпічменту.
Раніше Пенс заявляв, що у нього немає "жодних заперечень" щодо оприлюднення додаткових подробиць його телефонної розмови із Зеленським.