Гончарук прибув до Одеси для зустрічі із сім'ями загиблих під час пожежі в коледжі

Про це повідомила прессекретар прем'єра Діана Давитян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Разом із Гончаруком до Одеси прибули лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, три народні депутати, заступник генерального прокурора України Віктор Трепак, а також міністр освіти і науки Ганна Новосад.

За словами прессекретаря, очікується, що прем'єр побуває на місці трагедії, поспілкується із сім'ями загиблих і постраждалих.

Після цього відбудеться нарада з керівництвом міста та області, а також Одеського обласного управління ДСНС.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.