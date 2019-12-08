Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав, виступаючи зі сцени на Майдані, де відбувається віче напередодні саміту у "нормандському форматі".

"Щойно, добираючись сюди з Борщагівки, я бачив багато людей, які говорять про що завгодно: про футбол, про ціни, курс гривні, комуналку. Таке враження, що ніхто не пам'ятає, що в країні триває війна, що гинуть наші хлопці, патріоти просто за можливість говорити рідною мовою, мовою наших предків", - сказав Балух.

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Він підкреслив, що українці ніколи не погодяться бути знову "втягнутими в імперію".

"Ми платили і будемо платити ціну за нашу свободу. У нас є ядро, здатне переламати хребет цьому недолугому сусідові, який вважає себе кращим за нас. У Нормандії, домовляючись про обмін полоненими, я хочу, щоб Зеленський мене почув, що, зраджуючи Україну, зливаючи Україну Путіну, він, зокрема, зраджує тих хлопців, які зараз за Україну страждають", - зазначив Балух, назвавши імена українських політв'язнів.

"Не їм, не нам свобода такою ціною не потрібна", - додав він.