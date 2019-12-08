"Волю бога буде виконано", - якутський шаман, що збирається скинути Путіна, відновив похід на Москву

Про це виданню "Сибирь.Реалии" розповіли сподвижники шамана, інформує Цензор.НЕТ. Двоє з них супроводжують Габишева в поході на Москву.

Габишев відправився до Москви 7 грудня, з ним двоє супутників - Олексій і Кирило, розповів соратник шамана Айхал. Учасники походу взяли із собою чотирьох лайок.

За словами Євгена Ростокіна на прізвисько Ворон, Габишев відправився в Москву після "спілкування з духами". "Волю бога буде виконано", - передав слова шамана Ростокін.

Ворон зазначив, що термін дії підписки Габишева про невиїзд закінчився 14 жовтня. Крім того, Ростокіну під час останньої розмови у ФСБ підтвердили, що шаман - "вільна людина".

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Зв'язатися із самим шаманом і його супутниками кореспонденту не вдалося. У Якутську зараз 44 градуси морозу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, якутський шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".

19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.

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У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.

Згідно з висновками психолого-психіатричної експертизи, якутський шаман Олександр Габишев несповна розуму, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.