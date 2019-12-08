Порошенко - Зеленському: Не ставайте навколішки перед Путіним. Він один винен у війні

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав п'ятий президент України Петро Порошенко, виступаючи зі сцени на Майдані, де відбувається віче "Червоні лінії для Зе" напередодні саміту в "нормандському форматі".

"Всі пам'ятають його (Зеленського. - Ред.) прагнення стати навколішки перед Путіним. Цього не можна робити. І про це говорить багатомільйонний український народ: "Не робіть цього", - сказав Порошенко.

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Він нагадав, що тривалий час його намагалися звинуватити в зароблянні на війні і що саме це було її причиною, а не агресія Кремля: "І ми точно маємо продовжувати доводити світові, що відповідальність лежить на Кремлі і персонально на Путіні і ми не дозволимо це заговорити".

Водночас Порошенко підкреслив, що Зеленському потрібно було 8 місяців, щоб "протверезіти і зрозуміти, що центр війни в Росії".

"Мир для нас - це коли російські війська підуть із нашої землі. Коли російські танки й артилерія підуть. Коли російські найманці з угруповання "Вагнера" та інших підуть. А якщо хочуть залишитися, то лише в тюрмах, відповідаючи за смерті наших громадян", - підкреслив п'ятий президент.

Він нагадав слова президента Європейської народної партії, експрезидента Європейської Ради Дональда Туска як застереження всій Європі і світу: "Якщо ви здасте Украіну, ви здасте Європу. Без вільної України не може бути вільної Європи".