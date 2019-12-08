Українці в Парижі підтримали акцією Київ на саміті "нормандської четвірки". ФОТО

Організаторами акції виступили Світовий конгрес українців (СКУ) та українська громада Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У неділю активісти провели ходу від пам’ятника Тарасу Шевченку біля собору Святого Володимира до площі Сен-Мішель, що у центрі Парижа. Активісти тримали державні прапори України та Франції, прапор УПА і банер "Росія – це держава-терорист".

"Світовий конгрес Українців, українська громада Франції, Європи та світу закликають світових лідерів підтримати створення "дорожньої карти" для виведення російських військ і найманців разом зі зброєю з території України, деокупації Криму та частин Донецької і Луганської областей, відновлення Україною повного контролю над українсько-російським кордоном, повернення вимушених переселенців додому та початку відбудови інфраструктури на Донбасі", - йдеться у зверненні українців.

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Учасники мирної акції також закликали світ підтримати Україну та посилити санкцій проти Росії.

"Жодних виборів на окупованих територіях. Жодних переговорів з лідерами терористичних організацій", - наголосили представники української громадськості.

Активісти нагадали, що війна Росії проти України є найтривалішим збройним конфліктом у Європі з часів Другої світової війни, наслідки якого, безсумнівно, вплинуть на майбутнє миру на континенті.

У заході взяв участь президент СКУ Павло Ґрод, який 8-10 грудня перебуває у Парижі з візитом.

9 грудня у Парижі відбудеться саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.









