Група "друзів України" з Європарламенту звернулася до Німеччини та Франції

Про це повідомив на своїй сторінці в твітері посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький, інформує Цензор.НЕТ.

Вдячний Групі друзів України в Європарламенті та її керівнику Петрасу Ауштрявічюсу за потужне послання підтримки", - написав він.

Посол також опублікував фотокопії двох звернень європарламентарів. Це, зокрема, лист, адресований Німеччині і Франції, із закликом до негайного звільнення всіх українських в'язнів, захоплених Росією. Друге звернення - лист Apple "з нагадуванням, що Крим - це Україна, і міжнародне законодавство повинно цінуватися вище прибутку", уточнив український дипломат.

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Зокрема, у зверненні до президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель європейські політики подякували їм за зусилля з посередництва між Росією і Україною в пошуку рішення для мирного врегулювання конфлікту на Сході України з повною повагою до територіальної цілісності нашої країни.

"Цим листом ми хотіли б наголосити на важливості продовження зусиль на основі успіху з обміном полоненими, який був проведений 7 вересня 2019 року. З огляду на вашу роль в процесі мирних переговорів, ми закликаємо до безумовного і повного обміну ув'язненими, які все ще залишаються в полоні, в найкоротші терміни. Ми переконані, що такий обмін ув'язненими міг би створити глибокі і сприятливі умови для подальших мирних переговорів і посилити гуманітарний вимір у врегулюванні конфлікту", - йдеться в зверненні.

У тексті другого листа зазначається, що рішення Apple показувати Крим "російським" для користувачів в РФ є тривожною поступкою впливу уряду Росії.

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"Видалення територіального суверенітету в умовах геополітичного конфлікту є дуже тривожним - міжнародне право має цінуватися вище, ніж прибуток ... Наше повідомлення є чітким: жодна країна не може бути вище міжнародного верховенства права, тому викликає тривогу те, що такі приватні компанії як Applе готові підривати зазначені закони для підтримки споживчих відносин з РФ", - наголошується в посланні.