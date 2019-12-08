Гончарук в Одесі: керівник департаменту освіти Одещини не зміг організувати фінансування коледжу, в якому сталася пожежа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"З багатьох неофіційних джерел ми отримуємо інформацію, що з цим були проблеми. Зараз ми розбираємося, як там було. Якщо дійсно на початку наші рятувальники не були забезпечені всім необхідним, ми просто зробимо з цього організаційні висновки. Я допускаю, що чогось не було. Але я не думаю, що вони були голі й босі і голими руками розбирали завали. Я в це не вірю", – заявив прем’єр.

Голова уряду пообіцяв збільшення фінансування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Гончарук також анонсував звільнення керівника департаменту освіти Одеської облдержадміністрації, "який не зміг організувати фінансування учбового закладу, де була пожежа". Уряд звернувся до ДСНС, щоб відсторонити і звільнити керівника та першого заступника ДСНС в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей Кабінету міністрів України і місцевим органам влади доручив президент України Володимир Зеленський.