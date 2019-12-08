Рятувальника Сергія Шатохіна, який загинув під час евакуації людей із палаючого будинку в Одесі, представлять до державних нагород, - Гончарук

Про це заявив на брифінгу в Одесі прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні (загинуло) 10 осіб: 9 цивільних і один рятувальник, який загинув під час виконанні обов’язків. Він буде нагороджений державною нагородою", - сказав Гончарук.

Він запевнив, що сім’я загиблого рятувальника отримає всю необхідну допомогу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Сергій Шатохін піднімався пожежною драбиною, але впав з висоти третього поверху. Від важких травм він помер у лікарні 7 грудня. У нього залишилися дружина і троє дітей.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остання перевірка пожежної безпеки в одеському коледжі відбулася 5 років тому, - Гончарук