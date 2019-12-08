Сапери Нацгвардії за 2 місяці розмінували 14 га, виявивши понад 300 боєприпасів і близько 3500 набоїв

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу угруповання НГУ в ОТУ "Північ".

За 2 місяця кропіткої праці інженерами-фахівцями було обстежено територію загальною площею близько 14 гектарів. За цей час було виявлено понад три сотні боєприпасів та близько 3,5 тисяч набоїв до різних типів стрілецької зброї. За словами командира групи досить багато часу йде саме на пошук. Небезпечні знахідки можуть виявитися у найнесподіваніших місцях.

"У процесі роботи треба продумати і прописати можливий сценарій у себе в голові, де б ти встановив потенційний "сюрприз". Треба мислити та думати як той, хто мінував, та звертати увагу на найдрібніші деталі", – розповідає командир.

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Силами особового складу зведеної групи розмінування, усі знайдені боєприпаси було знищено у встановленому порядку. Наразі, інженерні підрозділи Національної гвардії України й надалі забезпечуватимуть безпеку та спокій жителів Донбасу.



