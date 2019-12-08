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08.12.19 18:41

Через пожежу в житловій багатоповерхівці Одеси загинули дві людини, - Нацполіція

В результаті пожежі в Одеській багатоповерхівці на вул. Святослава Ріхтера загинуло двоє людей.

Через пожежу в житловій багатоповерхівці Одеси загинули дві людини, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Під час гасіння пожежі на площі двох квадратних метрів рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Один із загиблих - 56-річний господар, особа другого встановлюється.

За попередніми висновками, займання в оселі сталося через необережне поводження з вогнем".

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.

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