США готують новий транш військової допомоги для України, - глава Пентагону Еспер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив глава Пентагону Марк Еспер.

"Скоро ми будемо мати ще один транш, мені здається це близько 250 мільйонів доларів. Міністерство оборони США підтримало це минулого разу, тож я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди маємо провести перевірку. Ми завжди слідкуємо за тим, як ці кошти використовують, і чи Україна вирішує питання корупції", — сказав міністр.

На питання модератора, чи впливає на це процес імпічменту, звинувачення в якому зосереджуються довкола затримки військової допомоги Україні, Марк Еспер відповів заперечно.

"Ні, бо ми виконуємо хорошу роботу, залишаючись поза цим. Я залишаюсь поза політикою і хочу тримати Міністерство оборони поза нею".

Водночас Марк Еспер наголосив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летальної зброї Україні, ґрунтуючись на трьох речах:

"Перше: Наскільки це важливо для України в плані їхньої спроможності протистояти росіянам. Друге: чи достатньо Україна вирішує питання корупції. І третє: чи наші союзники в регіоні також надають безпекову підтримку Україні. Відповідь на всі три питання була "так", тож ми підтримали надання такої допомоги".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки в районі 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Ексзаступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що в Офісі президента Володимира Зеленського знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Америки і намагалися приховати це від громадськості.

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