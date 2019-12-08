Ворог обстрілював позиції ОС біля Мар'їнки, Широкиного та Павлополя, від початку доби втрат не було, - пресцентр

Як уточнюють у пресцентрі Об'єднаних сил, все обстріли укріплень українських захисників зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.
Так, неподалік від Мар'їнки і Широкиного ворог обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї, а біля Павлополя - з великокаліберних кулеметів.
Протягом поточної доби втрат серед особового складу Об'єднаних сил через обстріли не було.
Нагадаємо, 7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілу загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два захисники мають поранення, один - бойову травму.