Генпрокуратура направила 12 повідомлень про злочини в Криму і на Донбасі в Міжнародний кримінальний суд, - Мамедов

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Треба наголосити на тому, що оскільки до 2014 року на території України не здійснювалися такі злочини, то не було ані слідчої, ані судової практики їх розслідування та розгляду. Тому, наприклад, прокуратурою Криму напрацьовувалась методика і єдиний підхід до їх розслідування. Наразі систематизуємо і розробляємо єдину стратегію по всій Україні для координації роботи в цьому напрямку органів прокуратури, правоохоронних та інших органів державної влади, а також неурядового сектору", - сказав Мамедов.

Він нагадав, що в ГПУ створено Департамент військових конфліктів, який стане центральним аналітичним і координаційним центром з розслідування всіх резонансних і складних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях АР Крим та Донбасу.

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Після зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Фату Бенсудою заступник керівника ГПУ наголосив, що за останні 3 роки тільки Прокуратурою АР Крим встановлені численні факти серйозних порушень прав людини починаючи з лютого 2014-го року - від убивств до використання цивільного населення під час захоплення військових частин і об'єктів.

Щодо подій на Донбасі, зазначив Мамедов, також надавалася певна правова оцінка в МКС. Зокрема, були направлені документи аналітичного характеру про відповідність злочинів, скоєних в Україні вищими посадовими особами Російської Федерації і збройними групами так званої "ДНР" та "ЛНР". Йдеться про обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, вбивства та катування військовослужбовців та цивільних, злочини щодо дітей.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Міжнародний кримінальний суд опублікував звіт про результати попереднього розслідування за 2019 рік, в тому числі і ситуації в Україні щодо правопорушень в окупованому Криму і на сході України.