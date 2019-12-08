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08.12.19 19:35

Завдяки угоді з МВФ Україна може отримати від Євросоюзу 500 млн євро, - Маркарова

Міністр фінансів України Оксана Маркарова зазначила, що угода з Міжнародним валютним фондом дозволить отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Завдяки угоді з МВФ Україна може отримати від Євросоюзу 500 млн євро, - Маркарова

Про це вона написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Досягнення угоди з МВФ відчиняє двері до отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС на дуже вигідних умовах  найближчими місяцями", - зазначила Маркарова.

Завдяки угоді з МВФ Україна може отримати від Євросоюзу 500 млн євро, - Маркарова 01

Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас написав у твітері, що домовленість України з МВФ про програму фінансування відкриє нашій країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в суботу провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами бесіди сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.

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