Курсанти та військовослужбовці Нацгвардії здали кров для постраждалих під час пожежі в Одесі. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

"Одними з перших ініціативу здати кров проявили курсанти Національної академії Національної гвардії України, що проходять військове стажування в 11-й бригаді. До них швидко приєдналися військовослужбовці строкової служби та служби за контрактом".

Тож вже за кілька годин в Одеській обласній станції переливання крові вишикувалась довга черга гвардійців.

"Важко змиритися з тим, що подібні жахіття відбуваються не лише на полі бою, а й отак просто, посеред мирного міста. Коли пов’язуєш своє життя із військовою справою, звикаєш бути захисником, опорою для цивільних громадян. Така вже природа гвардійців – тому ми просто не могли сидіти склавши руки і вирішили зробити все, що в наших силах, аби допомогти тим, кому це зараз необхідно", – каже курсант Віталій Брижатий.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.



