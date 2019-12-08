Трамп про поїздку Джуліані в Україну: він знайшов багато хорошої інформації

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він заявив на брифінгу журналістам.

"Він щойно повернувся і збирається підготувати звіт, здається, для генерального прокурора, Конгресу і Міністерства юстиції. Він каже, що знайшов багато хорошої інформації. Я не говорив з ним про цю інформацію, але як ви знаєте, Руді є одним з найкращих борців зі злочинністю протягом останніх 50 років", — сказав Дональд Трамп на брифінгу з журналістами.

Як раніше повідомляв "New York Times", особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в середу, 4 грудня, прибув до Києва, де планував зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

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