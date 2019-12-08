Рятувальника Сергія Шатохіна, який загинув під час ліквідації пожежі в одеському коледжі, поховають завтра на Одещині

Церемонія прощання з Сергієм Шатохіним почнеться у понеділок, 9 грудня, о 10 годині ранку в Свято-Преображенському кафедральному соборі Одеси, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Шатохін - співробітник пожежної служби Одеси. Під час ліквідації пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу він піднімався по пожежній драбині і впав з висоти третього поверху. Від завданих важких травм Шатохін помер у реанімації міської лікарні №1 ввечері 7 грудня.

Пожежному було 43 роки. У нього залишилися дружина та троє дітей.

Поховають Сергія Шатохіна у селі Градениці Біляївського району Одеської області.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв представити рятувальника до державної нагороди.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.

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